Antalya’da vahşet! Eşini öldüren cani kocadan pişkin savunma: Beni aldattığını itiraf etti

Antalya'da 12 Eylül 2024'te korkunç bir vahşet meydana geldi. Savaş Temirhanoğulları (48) kendisinden boşanma kararı veren ve uzaklaştırma kararı alan eşi Fadim'in evine girdi. Arka arkaya tetiği çekti.



Talihsiz kadın son yolculuğuna uğurlanırken cani koca hapse gönderildi. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan cani adam dün hakim karşısına geçti. "Tartışırken evdeki ruhsatsız silahı aldı. Ben silahı elinden aldım. Bana 'Adamsan beni vur. Ölümden korkmuyorum' dedi. Beni aldattığını itiraf etti. Kaç defa tetiğe bastığımı hatırlamıyorum" dedi.

KIZI ŞİKAYETÇİ OLMADI!

Savaş Temirhanoğulları'nın kızı İ.T. ise babasından şikayetçi olmadığını söyledi. "Annem babamdan korkmazdı. Annem babamı kast ederek, 'Öyle şeyler yapacağım ki beni öldürmek zorunda kalacak. Benim de başıma bir şey gelirse bu sebeptendir' gibi şeyler söyledi" dedi. Mahkeme cinayet sanığı Savaş Temirhanoğlları'nın tutukluluğuna karar vererek duruşmayı erteledi. ERDOĞAN ÖZTÜRK