Amasya’da görev yapan genç hemşire domuz gribi kurbanı oldu!

Amasya Üniversitesi Hastanesinde görev yapan 32 yaşındaki Minecan Tek, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastane Başşhekimi Taşova, "Gribin, kardiyak problemlere bağlı kalp yetmezliği gelişmeye başladığı teşhisiyle acil bir şekilde yoğun bakıma kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde tablosu kötüleşiyor. Sabaha karşı hastamızı maalesef kaybettik. İnfluenza dediğimiz H1N1 virüsüyle enfekte olduğu tespit ediliyor, bu, bu yılki domuz gribi olan." dedi.

BELİRTİLERİ

Domuz gribinin klinik belirtileri, 39- 40 dereceyi bulabilen yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı, vücut genelinde hissedilen kas ve eklem ağrıları yanı sıra halsizlik ve yorgunluktur.