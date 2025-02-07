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Avukata para vermek istemeyen servis şoförü çareyi yapay zekada buldu

Servis şoförü Mehmet Can Duran’a trafik cezası kesildi. Duran, itiraz etmek istedi. Avukata para vermek yerine dilekçeyi yapay zekaya yazdırdı. 2 bin 400 liralık cezayı iptal ettirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025
Avukata para vermek istemeyen servis şoförü çareyi yapay zekada buldu

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    Tokat'ta yaşayan okul servisi Mehmet Can Duran, bir öğrenciyi servisten indirdikten sonra yaya geçidinde aracını durdurup yayalara yol verdi. Bu sırada arkasındaki araçta bulunan bir fahri müfettiş, durak dışında öğrenci indirdiği gerekçesiyle kendisine 2 bin 400 liralık trafik cezası kesti.

    Cezanın haksız olduğunu düşünen Daran, itiraz yollarını araştırmaya karar verdi. Avukata para vermek istemedi. Bunun yerine yapay cezadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı direkçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, dilekçede fahri müfettişin yazdığı cezaya ait herhangi bir görsel veya belge olmadığını belirtti. 3 haftada Duran'ı haklı bularak cezayı iptal etti.

    "EKSTRA BİR YÜKTEN KURTULDUM"
    Duran, "Eğer avukat tutmuş olsaydım, davanın olumsuz sonuçlanması durumunda ekstra bir mali yük altına girecektim. Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde ise cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL'yi cebimde tuttum. Birkaç saatimi ayırdım. Cezamı ödemekten kurtuldum" dedi.

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