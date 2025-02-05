Zeytinburnu’nda eski boksör temizlik görevlisine saldırdı!

İstanbul Zeytinburnu'nda Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden caminin tuvaletine girdi. Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti.



Temizlik görevlisi Osman Amaç (38), madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Ancak Yavuz Özden'in saldırısına uğradı. Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını farkeden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü.

Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.