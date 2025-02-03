Bursa’da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 4 sağlık çalışanının cezaları belli oldu!

Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım 2023 tarihinde ailesi tarafından özel bir kliniğe götürülerek genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 dolgu işlemi uygulandı.

3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık Adli Tıp raporunda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, Diş Hekimi A.S., Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Anestezi Teknikeri G.K. ile Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdürü K.G.Y. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.