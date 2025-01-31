"Komşuya gidiyorum" diyerek evden çıkan kadının çuval içinde cesedi bulundu!

Denizli'de yaşayan Serpil Girgin (54), geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Önceki gün ise evine 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde çuval içerisinde cansız bedeni bulundu.

Girgin'i öldürdüğü iddiasıyla cesedin bulunduğu evin sahibi komşusu Ümmühan Akkoyun (54) gözaltına alındı. Girgin'in kolundaki 2 bileziğin olmadığı belirtildi. Başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Akkoyun ile 3 kişi gözaltına alındı.