Bilm"ece" çözüldü | Ece Melisa’nın ölümünde otopsi raporu açıklandı

İzmir Gaziemir'de Ece Melisa Mercankaya (6), bir AVM'deki restoranda karnıyarık ve köfte yedi. Rahatsızlanan küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mercankaya'nın otopsi raporu 3 yıl sonra açıklandı. Küçük Ece'nin gıda zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kası iltihabı sonucu öldüğü ortaya çıktı. Anne Hasret Mercankaya, "Uzun süre bunu bekledik. Tahmin ettiğimiz gibi besin zehirlenmesi çıktı. Doktorlar maalesef besin zehirlenmesi gibi basit bir tanıyı koyamadı. 5 gün sonunda hastalık kızımın bütün organlarına işledi. Eğer doktor ihmali olmasaydı, taburcu ettiğiniz hasta bilinci kapalı halde yoğun bakıma girebilir miydi? Oğlum hala ablasını sayıklıyor" dedi.

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