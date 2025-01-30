107 bin TL değerindeki cep telefonu denize düşürdü!

Antalya'da Yusuf Aydın, arkadaşının teknesiyle balığa çıktı. 107 bin TL değerindeki cep telefonu denize düşünce şoka uğradı. Aydın telefonu düşürdüğü konumu kaydedip su altı dronu kullanan arkadaşı Serhat Çığgın'ı çağırdı. Gece 4 saatlik süren arama sonuçsuz kalınca çalışmalar dün sabah yeniden başlatıldı. Tam 13 saat sonra telefona ulaşıldı. Su altı dronu kolu yardımı ile tutulan telefon sudan çıkartıldı. Telefonun ana kartı hasar gördüğü değiştirildikten sonra kullanılacağı açıklandı. Telefonun çıkarılma anları ise sualtı dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.

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