Okyanusta ölüm kalım savaşı: Özlem ve Özkan çifti, dünya turu sırasında ölümden döndü!

Özlem ve Özkan Şahin çifti, tam anlamıyla bir deniz sevdalısıydı. Deniz tutkuları için adeta yeni bir hayata başladı. 2 yıl önce katamaran tekneleri Özi ile dünya turuna çıktı.

"Planımız tropik kuşakta daima batıya gitmek, Kızıldeniz yerine Ümit Burnu'na Güney Afrika'ya yönelmek var aklımızda. 6-7 yıl sürecek bir rotada daima batı diyebiliriz. Kasırgalardan kaça kaça Karayipler'in tadını çıkarmaya çalışacağız. Yıllardır hayalini kuruyorduk" diye demir aldı.

OKYANUSTA BATTI

Ancak Şahin çiftinin bu hayali korkunç bir kaza ile sonlandı. Tekneleri Kolombiya açıklarında Büyük Okyanus'ta battı. Kendilerine yakın bir yerden geçen geminin mürettebatı tarafından kurtarıldı.

CAN SALI OLMASA...

Ölümden dönen çift, şunları paylaştı:

18 Ocak Cumartesi günü sabah 6:30'da Santa Marta Marinası'ndan ayrıldık. Tekne bir anda su almaya başladı. Hemen can salına atladık. O anda tek dileğimiz sağ salim karaya çıkmaktı. Çok çabaladık çok emek verdik şansın da yanımızda olmasıyla bunu başarabildik. Yakınımızdan geçen bir gemi bizi fark etti. Onlar sayesinde kurtulduk.