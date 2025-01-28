Aşk tuzağı! Üniformalı resme güvenen yandı: Yapay zeka ile pes dedirten dolandırıcılık

ABD'nin North Carolina eyaletinde yaşayan deniz piyadesi Kagan Dunlap (37), kendini milyarlarca dolarlık bir aşk dolandırıcılığının ortasında buldu. Fotoğraflarının yüzlerce kadını dolandırmak için kullanıldığını keşfeden Dunlap, hayatının şokunu yaşayarak şu açıklamaları yaptı:

"Telefonlarım hiç susmadı. Dolandırıcılar, askeri üniformaları özellikle tercih ediyor çünkü asker olmak pekçok bahaneyi kolayca kullanma şansı sağlıyor. Özellikle yaşlıları hedef alıyorlar. İnsanların duygularından besleniyorlar ve aşkı dolandırıcılık için bir araç olarak kullanıyorlar. Hiç tanımadığım biri aradı, ben olduğumu iddia etti. Benim adıma para istedi.

81 YAŞINDAKİ MAĞDUR

Mağdurlar arasında Alicia Bultez (81) adlı bir kadın da vardı... Bultez, dolandırıcısı ile Facebook'ta tanıştı. Profildeki kişi kendini yurt dışında görev yapan bir ordu subayı olarak tanıttı. Buna inanan Bultez, dolandırıcıya önce 6 bin 500 dolar yolladı. Sonra da 40 bin dolar gönderdi.