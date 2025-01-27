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İtalyan iş insanı Türk ortağı tarafından 100 milyon lira dolandırıldı!

İtalyan iş insanı ‘Türk ortağım 100 milyon lira dolandırdı’ diyerek savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
İtalyan iş insanı Türk ortağı tarafından 100 milyon lira dolandırıldı!

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    Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cimplasta Turkey Plastik Enjeksiyon Fabrikası'nın yüzde 85'ine sahip İtalyan iş insanları Paolo Rossi ile Diego Gibbone, hisselerini satılığa çıkardı.

    Ancak önce şirketle ilgili bağımsız denetim kuruluşu Grant Thornton'a finansal rapor hazırlattı. Rapora göre; 100 milyon liralık zarar ortaya çıktı. Bunun üzerine Rossi ile Gibbone avukatları Selman Eke aracılığıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısını çaldı. Şirketin yüzde 15 hissesini elinde bulunduran Genel Müdür Ramiz E. ile Öznur Ç.'nin bu zarardan sorumlu olduklarını anlattı.

    İFLASA SÜRÜKLEDİ
    Şüphelilerin belgede sahtecilik ve dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, kendi mal varlığını arttırma amacıyla hukuksuz işlemler yaptığı ve firmayı iflasın eşiğine sürükledikleri iddiası orta atıldı.

    Hatta Ramiz E.'nin hurdaya ayrılan atık ürünleri kayıt dışı olarak sattığı, üretilen filtrelerin maliyetinin altına satarak şirketi zarara uğrattığı, satın alınmayan hizmetler için sahte fatura düzenlendiği, şirket alacaklarının bir kısmını kendi hesabına aldığı, kendini maaşa bağladığı, şirketin ticari sırlarını da ifşa ettiğini vurguladı. Tüm bu suçlamalar karşısında, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

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