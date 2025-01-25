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2 çocuk annesi Gamze Alır'ı hayattan koparan cinayetin detayları ortaya çıktı!

Gamze Alır, karnından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Kavganın genç kadının sevgilisi Murat Aktaş ile onun eski kız arkadaşı Döne Bulut’a küfretmesi sonucu çıktığı belirtildi. Ancak kimin öldürdüğü tespit edilemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
2 çocuk annesi Gamze Alır’ı hayattan koparan cinayetin detayları ortaya çıktı!

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    Tüyler ürperten olay, 2 hafta önce Adana Sarıçam'da yaşandı. Evinden ayrılan 2 çocuk annesi Gamze Alır (32), sevgilisi Murat Aktaş (52), onun eski sevgilisi Döne Bulut (21), arkadaşları Savaş Güler (42), Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (30) ile Yeşil Bulvar'daki ağaçlık alanda bir araya geldi.

    Alır, çıkan tartışmada karnından tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gamze Alır'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri, olay yerindeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Başlatılan soruşturmada, Gamze Alır ve diğerlerinin, yaktıkları ateşin yanında uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Gamze Alır'ın, Aktaş ile eski sevgilisi Bulut'a küfrettiği, kavganın ise bu nedenle yaşandığı belirtildi.

    Emniyete götürülen şüpheliler, Alır'ın birden sinirlenerek Aktaş ile Bulut'a küfrettiğini, silahla rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiğini, cinayeti kendilerinin işlemediğini iddia etti. Aktaş, Bulut ve Güler tutuklandı. Alır'ın ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu inceleme sonucu tespit edilecek.

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