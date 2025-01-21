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Eski eşi tarafından ateşe verilen Pınar Zorlu yaşam mücadelesini kaybetti!

Antalya’da Pınar Zorlu, eski eşi Gürhan Ü. tarafından sokak ortasında üzerine benzin dökülüp ateşe verildi. Dehşete düşüren olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın 20 günlük yaşama savaşını ne yazık ki kaybetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Eski eşi tarafından ateşe verilen Pınar Zorlu yaşam mücadelesini kaybetti!

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    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 31 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, eşinden boşanan 36 yaşındaki Pınar Zorlu, işyerine giderken motosikletiyle arkasından gelen eski eşi Gürhan Ü. (43) ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın ardından genç kadın yürümeye devam ettiği sırada eski eşi, Pınar Zorlu'yu bir binanın arka tarafında sıkıştırdı. Burada eski eşinin üzerine benzin döken Gürhan Ü., yanında taşıdığı çakmakla genç kadını ateşe verdi. Alevler içinde kalan ve yardım çığlıkları atan genç kadına çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale edildi. Hastaneye kaldırıldı. Kadın, tedaviye alındı. Vahşetin ardından kısa sürede yakalanan Gürhan Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    VÜCUDU ÜÇÜNCÜ DERECE YANMIŞTI
    Vücudunun yüzde 60'ı üçüncü derece yanıklarla kaplanan ve sağlık durumu durumu kritik Pınar Zorlu'nun tedavisi Antalya Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yaşam mücadelesinde devam ederken genç kadından kötü haber geldi. 20 Gündür yaşam mücadelesi veren Pınar zorlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

    "SİZİ YOK EDECEĞİM"
    Pınar Zorlu'nun bir süredir tehdit altında yaşadığını söyleyen ablası Halime Levent, "'Bir dahaki sefere KADES'e basacak fırsatın olmayacak' dedi. Çocuğun yanında da 'yok edeceğim sizi, yok olup gideceğiz' şeklinde konuşuyordu" demişti. Öte yandan, Pınar Zorlu'nun cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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