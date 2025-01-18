Ailesinden 5 kişiyi katleden Mehmet Tehçi’nin savunması tüyler ürpertti!

Türkiye, Adana ve Mersin'den peş peşe gelen vahşet haberiyle sarılmıştı. Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin oğlu Ökkeş Berk Tehçi bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu.

Mehmet Tehçi, önce eşinin boğazını keserek katletti. Yetmedi, kayınpederi Yusuf, kayınvalidesi Hüsne, kayınpederinin kız kardeşi Semihe, kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi acımadan hayattan kopardı. Polis ekipleri, Mehmet Tehçi'yi gözaltına aldı. Katilin kan donduran katliamda akıl almaz savunması pes dedirtti:

"Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım." Karısını öldürmeden öncede işkence yaptığı ortaya çıktı.