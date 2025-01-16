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Kızının kalbini başkasında dinleyen anne: "Tarifi imkansız bir duygu"

Trafik kazasında ölen Sude’nin kalbi Mehmet Yıldırım’a nakledildi. Biricik kızının kalbini başkasında dinleyen anne “Bu duyguyu anlatmam mümkün değil” dedi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Kızının kalbini başkasında dinleyen anne: Tarifi imkansız bir duygu

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    Burdur'da 12 Kasım'da bir trafik kazası meydana geldi. Üniversiteli Fatma Sude Uran, hayatını kaybetti. Baba Muhammet, anne Mesure kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Fatma Sude'nin kalbinin kalp hastası Mehmet Yıldırım'a (32) uyduğu belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki ekibin yaptığı operasyonun ardından Fatma Sude'nin kalbi Yıldırım'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Mehmet Yıldırım, "Ölene kadar Fatma Sude ve ailesi için dua edeceğim" dedi. Baba Muhammet, anne Mesure ve kızları Ayşe Didem dün Mehmet'in evine gitti. Stetoskop ile Mehmet'in kalbini dinledi. Anne Mesure, "Kızımın melek gibi kalbi artık Mehmet'te" dedi.

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