PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adana'da damat katliamı: Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

Mehmet Tehçi, intihar eden oğlu Ökkeş’in ölümünden eşi ve ailesini suçladı. Dehşet saçtı. Mersin’de eşini, Adana’da ise kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve eşinin halasını bıçakla hayattan kopardı. Babasını da öldürmeye giderken yakalandı.

Murat Karaman Murat Karaman
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Adana’da damat katliamı: Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Tüyler ürperten cinayetler, dün Mersin ve Adana'da meydana geldi. Mersin Tarsus'ta polis memuru olan Mehmet Tehçi, amcası Yusuf Tehçi'nin kızı Ferdane'yle evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. 16 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk, bir süre önce babasının beylik silahıyla intihar etti. Evlat acısıyla yüreği yanan Mehmet Tehçi, psikolojik bunalıma girdi.

    KAHVALTI YAPMAK İÇİN HAZIRLANIYORLARDI
    Oğlunun ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttu. Sabah erken saatlerde eşi Ferdane Tehçi'yle aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Tehçi, eşini boğarak öldürdükten sonra 2 çocuğunu da yanına alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin Adana Yüreğir'deki evine gitti. Katil zanlısı Mehmet Tehçi, kahvaltı yapmaya hazırlanan aileden kayınbabası Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi ve halası Semiha Tehçi'nin boğazını keserek evden kaçtı.

    "SENİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM"
    Katliamdan sonra evden ayrılan Mehmet Tehçi, bir dershanede öğretmen olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi bir şey konuşmak bahanesiyle yanına çağırdı. Kayınbiraderini de otomobil içinde öldürerek olay yerinden kendi aracıyla kaçtı. 5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de yaşayan babası Ökkeş Tehçi'yi telefonla arayarak, "Seni öldürmeye geliyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Polis ekipleri, caniyi Adana Ceyhan'da otomobilde çocukları yanında yakalayarak gözaltına aldı.

    İnternet bağlamak için adrese giden ekipler, Yusuf Tehçi, Hüsne Tehçi ve Semiha Tehçi'nin cesediyle karşılaştı. Ailenin kahvaltı yapmaya çalıştığı, ocakta yumurtaların kaynamış halde olduğu anlaşıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Serenay Sarıkaya’nın ifadesine ulaşıldı! 5 milyon dolar aldı mı? Ayşe Barım hakkında ne dedi? Başka oyuncular da çağrılacak
    Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı
    EMEKLİYE ÜÇLÜ KAZANÇ: Yeni maaş, ikramiye ve promosyon | İşte gelir takvimi
    Şam heyeti Ankara’da! Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Ateşkes sonrası Gazze’de büyük sevinç: Kutlamalar başladı
    CHP’li belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi!
    PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere’de yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriye’de iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ve Şam heyetini kabul etti: Suriye’de teröre yer yok
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel’e kırmızı kart göndermesi
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı
    Adana’da seri cinayet! Karısını, kayınbiraderini, kayınvalidesini, kayınpederini ve baldızını öldürdü!
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    140Journos’un paneli patladı: Hem yalan hem yasa dışı bahis reklamı!
    Talisca transferinde son durum belli oldu! Yattı mı?