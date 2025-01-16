Adana’da damat katliamı: Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

Tüyler ürperten cinayetler, dün Mersin ve Adana'da meydana geldi. Mersin Tarsus'ta polis memuru olan Mehmet Tehçi, amcası Yusuf Tehçi'nin kızı Ferdane'yle evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. 16 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk, bir süre önce babasının beylik silahıyla intihar etti. Evlat acısıyla yüreği yanan Mehmet Tehçi, psikolojik bunalıma girdi.

KAHVALTI YAPMAK İÇİN HAZIRLANIYORLARDI

Oğlunun ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttu. Sabah erken saatlerde eşi Ferdane Tehçi'yle aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Tehçi, eşini boğarak öldürdükten sonra 2 çocuğunu da yanına alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin Adana Yüreğir'deki evine gitti. Katil zanlısı Mehmet Tehçi, kahvaltı yapmaya hazırlanan aileden kayınbabası Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi ve halası Semiha Tehçi'nin boğazını keserek evden kaçtı.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM"

Katliamdan sonra evden ayrılan Mehmet Tehçi, bir dershanede öğretmen olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi bir şey konuşmak bahanesiyle yanına çağırdı. Kayınbiraderini de otomobil içinde öldürerek olay yerinden kendi aracıyla kaçtı. 5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de yaşayan babası Ökkeş Tehçi'yi telefonla arayarak, "Seni öldürmeye geliyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Polis ekipleri, caniyi Adana Ceyhan'da otomobilde çocukları yanında yakalayarak gözaltına aldı.

İnternet bağlamak için adrese giden ekipler, Yusuf Tehçi, Hüsne Tehçi ve Semiha Tehçi'nin cesediyle karşılaştı. Ailenin kahvaltı yapmaya çalıştığı, ocakta yumurtaların kaynamış halde olduğu anlaşıldı.