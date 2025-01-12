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Soluk borusu dar ve kalbi delik dünyaya gelen Alparslan bebek hayata tutundu!

Gaziantep’te 5 ay önce doğuştan soluk borusu dar ve kalbi delik dünyaya gelen Alparslan bebek sevk edildiği Konya’da 4 kez ameliyat edildi. Anne Bahar Kılıç, “Bebeğim, minicik bedeniyle acılara göğüs gerdi. Çok mutluyuz. İlk kez evimize gideceğiz” dedi.

Tolga Yanık Tolga Yanık
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Soluk borusu dar ve kalbi delik dünyaya gelen Alparslan bebek hayata tutundu!

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    Bahar (23) ve Mustafa Kılıç (27) çifti geçtiğimiz 11 Ağustos'ta üçüncü çocukları Alparslan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. 33 haftalıkken dünyaya gelen Alparslan'ın kalbinde delik olduğu, kilo alamadığı belirlendi. Bunun yanı sıra soluk borusunun da dar olduğu tespit edildi. Bebek, kalbindeki rahatsızlık için ise 1 ay önce Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

    5 AYLIK ÖMRE 4 AMELİYAT
    Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi'nde yapılan tetkiklerde kilosu düşük olan Alparslan bebeğe koruyucu operasyon yapma kararı alındı. Op. Dr. Murat Şimşek ile Op. Dr. Hüseyin Dursin tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla kalpten akciğere giden ana atardamara bir bant sistemi uygulanarak, akciğere fazla kan gitmesi engellendi. Alparslan bebek, hayata sımsıkı tutundu ve taburcu edildi.

    "BİRÇOK ACIYA GÖĞÜS GERDİ"
    5 ay sonra çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan kılıç çifti duygularının tarifsiz olduğunu söyledi. Anne Bahar Kılıç, "Çok şükür bu halimize. Bebeğimizin bu duruma bile gelebileceğine inanmıyorduk. Daha kötü bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü bize kalbindeki deliğin çok büyük olduğunu söylemişlerdi. Minicik bedeniyle boğazından 3 kez ameliyat geçirdi. Soluk borusunu genişlettiler. Birde kalp ameliyatımızı olduk. 5 aydır yoğun bakımdayız. Alparslan birçok acıya göğüs gerdi. Artık çocuğumla birlikte ilk kez evimize gideceğiz. Çok mutluyuz" dedi.

    OP. DR. HÜSEYİN DURSİN
    Bebek, çok küçük olduğundan tam düzeltme ameliyatı yapamadık. Kalpten akciğere giden ana atardamara bir bant taktık. 4,5-5 kilonun üzerine çıktığında da kalbindeki deliği kapatıp tam düzeltme ameliyatını gerçekleştireceğiz.

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