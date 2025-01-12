Ankara’da katliam gibi kaza! Zift yüklü kamyon devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün feci bir trafik kazası yaşandı. Büyükşehir Belediyesine ait Yaver Erdağı idaresindeki zift yüklü kamyon, virajı aldığı esnada Mamak Belediyesi'ne ait Eser Güner yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kamyon, içinde 3 kişi bulunan kamyonetle birlikte sürüklenerek kamyonetin üzerine devrildi. İhbarla olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Mamak Belediyesi personeli Emre Soylu ile Mustafa Ali Köksal, olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Eser Güner de hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SABIKALI ŞOFÖR

Kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, daha önce 1 kez alkollü araç kullanmak, 4 kez de hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezasının bulunduğu öğrenildi. Y.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kerim CENGİL