2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız atışıyla dünyaca üne kavuşan milli atıcımız Yusuf Dikeç, başrolünde Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin oynadığı 'The Day Of The Jackal' dizisinin fragmanında yer aldı.

Videoda, plastik maskeyle Dikeç'in kılığına giren Redmayne, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi temizleyerek gerçek kimliğine bürünüyor.