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Eşi Gamze Yağlıoğlu'nu öldürmekle suçlanan Alper Yağlıoğlu'na önce müebbet sonra beraat!

Gamze Yağlıoğlu, oturduğu evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Tutuklu eşi Alper, balkondan ittiği gerekçesiyle ağır müebbet yedi. İstinaf mahkemesi de sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Eşi Gamze Yağlıoğlu’nu öldürmekle suçlanan Alper Yağlıoğlu’na önce müebbet sonra beraat!

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    Antalya Alanya'da yaşayan Gamze Yağlıoğlu (29), 24 Kasım 2021'de evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Ölümüyle ilgili soruşturmada, eşi Alper Yağlıoğlu tutuklandı. Eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Mahkemenin gerekçeli kararında; 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı. Gamze Yağlıoğlu'nun ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği belirtildi. Kararda, Gamze Yağlıoğlu'nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da ifade edildi.

    'BALKONDAN AŞAĞI BİLE BAKAMAZ'
    Mahkemede kızının intihar etmediğini, ortada bir sebep bulunmadığını söyleyen Neşe Kıraç ise "Olay günü kızımla telefonla görüştük. Kendisini öldürmesi için hiçbir sebep yok.

    Ayrıca yükseklik korkusu var. Balkondan aşağı bile bakamaz ki kendisini atsın. Bir kez bile psikolojik tedavi görmedi. Alper psikolojik baskı yapıyordu. Evlendiklerinde artık Gamze'yi beğenmediğini söylüyormuş. Mahkeme, Alper Yağlıoğlu'nun, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ve delil yetersizliği nedeniyle beraatine ve tahliyesine karar verdi" şeklinde konuştu.

    'GAMZE'Yİ ÇOK SEVİYORDUM'
    Kararı temyiz eden Alper Yağlıoğlu, hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Olay günü sahile gitmiştim. Eşimin nasıl düştüğünü görmedim. Eve geldiğimde cesediyle karşılaştım. İntihar etti. Üzerime katil damgası atıldı. Beraat etmeyi beklerken ceza aldım. Gamze'yi çok seviyordum " dedi.

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