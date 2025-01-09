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Polis katili Yunus Emre Geçti'ye ceza yağdı

İstanbul Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, 4 ay önce yakalanmaya çalışıldığı sırada polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Mahkeme, Geçti'yi, Şeyda Yılmaz'a karşı "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırırken, polis K.H.S.'ye karşı "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Polis katili Yunus Emre Geçti’ye ceza yağdı

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    İstanbul Ümraniye'de 26 suç kaydı olan Yunus Emre Geçti, 4 ay önce yakalanacağı sırada çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit etti. Hakkında mahkeme kararını verdi. Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.

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