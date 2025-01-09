Polis katili Yunus Emre Geçti’ye ceza yağdı

İstanbul Ümraniye'de 26 suç kaydı olan Yunus Emre Geçti, 4 ay önce yakalanacağı sırada çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit etti. Hakkında mahkeme kararını verdi. Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.

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