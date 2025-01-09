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"Nafaka"nlar bastı | Boşanma davasında eşit kusurlu bulundular

Diyarbakır'da boşanma davasında eşit kusurlu bulunan çiftin, işsiz koca F.K.'ya 3 bin lira nafaka ödemesine karar verildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Nafakanlar bastı | Boşanma davasında eşit kusurlu bulundular

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    Diyarbakır'da öğretmen bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile nikah kıydı. N.K., geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Dilekçede eşinin işsiz olduğunu, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini belirtti. F.K.'nin avukatı Ayşegül İpek ise müvekkilinin tüm sorumlulukları yerine getirdiğini savunarak, şikayetçi eşten maddi ve manevi tazminat talep etti. Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi hakimi, 2 yıl sonra kararını verdi. Boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunu belirtti. Şikayetçi eşin, işsiz kocasına aylık 3 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

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