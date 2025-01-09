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İntihar değil cinayet | Roketsan’da yazılım mühendisi olan Yusuf Yücel'in acılı babasından korkunç iddia

Roketsan’da yazılım mühendisi olan Yusuf Yücel, sodyum nitrat nedeniyle hayatını kaybetti. Baba Ahmet Yücel, oğlunun intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etti. “Oğlumun oturduğu eve giren kişi veya kişiler silah zoruyla omuzlarından tutup zehri vermiş olabilir” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
İntihar değil cinayet | Roketsan’da yazılım mühendisi olan Yusuf Yücel’in acılı babasından korkunç iddia

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    Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından Roketsan'da yazılım mühendisi olan Yusuf Serdar Yücel (25), 3 Ocak'ta Ankara'daki evinde ölü bulundu. Yücel'in sodyum nitrat nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba Ahmet ve anne Neriman Yücel tek evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Oğullarını 4 Ocak Cumartesi günü toprağa veren Yücel çifti oğullarının intihar edecek biri olmadığını söyledi. Hemşire anne yılbaşından önce Ankara'da oğlunun yanında bir hafta kaldığını ve ona hep sevdiği yemekleri yaptığını söyledi.

    HİÇBİR SORUNU YOKTU
    Oğlunun herhangi bir sıkıntısı olduğunda anne olarak bunu fark edeceğini belirten anne Neriman Yücel, "Oğlum sakin, hayat doluydu. Asla intihar edecek biri değildi" dedi. Baba Ahmet Yücel ise oğlu Yusuf'un hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Yılbaşından önce konuştuk. Bende birikmiş 700 bin lira para vardı. Değerlendir diye oğluma gönderdim. Kısa dönem askerlik için bu paranın bir miktarını yatırdı. Hiçbir sorunu yoktu. Askerliğini yapacaktı. Maddi sorunu hiç yoktu. Mesleki tecrübelerime dayanarak yaptığım değerlendirmede oğlumun oturduğu eve giren kişi veya kişiler silah zoruyla omuzlarından tutup zehri vermiş olabilirler. Öldürünce de yatağına yatırıp sonra bu zehri sağa sola saçmış olabilirler. Bunca yılın emekli polisi olarak mesleki tecrübe ile bunu söylüyorum. Daha önceki mühendisleri kim öldürdüyse oğlumu da aynı kişiler öldürdü" dedi.

    'BELKİ EŞİMİ DE ÖLDÜRECEKLERDİ'
    Yusuf'un babası Ahmet Yücel, eşi Neriman Yücel'in yılbaşından önce Ankara'dan Isparta'ya döndüğünü söyledi. Yücel, "Eşim Neriman belki Ankara'da oğlumun yanında kalsaydı, belki onu da öldüreceklerdi" diye konuştu. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)

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