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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında seri katil itirafı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan gizli tanık, Nezaket Uyur’u öldüren Nihat Önel’in kayıp olan Nezaket Kışı’yı da katlettiğini iddia etti. Toplam 6 cinayette parmağı olduğunu söyledi. Stüdyo buz kesti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında seri katil itirafı!

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    İstanbul'da yaşayan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler, 20 yıldır kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'un babaları Yusuf Bığrık tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Müge Anlı ve Tatlı Sert programına çıktı. Bığrık, eşinin kendisini aldattığını belirterek arkadaşı Nihat Önel'i aradı. Cinayet için 6 bin 500 liraya anlaştı. Önel ve Bığrık'ın kardeşi Hüseyin Kılıç, Uyur'un boynunu kırarak öldürdü. Cesedi de Şile'deki ormana attı.

    'ONU DA ASİTLE YAKARIM'
    Dün canlı yayına bağlanan gizli tanık, Nihat Önel'in abisi Adil'in 17 yaşındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı da ortadan kaldırdığını iddia etti. Önel'in toplamda 6 farklı cinayette parmağı olduğunu söyledi. Tüm bu cinayetlerin "namus" adı altında işlendiğini ve şüphelinin azılı bir seri katil olabileceğini ileri sürdü. Ayrıca Önel'in Kışı'yla ilgili akrabalarına "Uyur'u öldürüp bir kuyuda asitle yaktığım gibi onu da yakarım" diyerek tehdit ettiğini belirtti.

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