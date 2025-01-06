Yok böyle skandal: Sütten çeşme suyu çıktı

Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinden birinde satılan sütlerden şaşırtan bir haber geldi. Milyonlarca vatandaşın evine giren sütlerin içerisinden süt yerine su çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Bir parti süte, süt yerine su konulduğu tespit edildi. Konuya ilişkin Danone tarafından yapılan açıklamada, "Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir" denildi.

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