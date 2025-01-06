Sahte basım | Firuze Engin "Cambazın Cenazesi" kitabının haksız baskıları için şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu ve oyun yazarı Firuze Engin, kendi eseri olan "Cambazın Cenazesi" isimli tiyatro oyunun yer aldığı kitabını 2015 yılında Mehmet B. ile anlaşarak baskıya gönderdi. Ancak ünlü yazar, 8 yıl sonra tesadüfen internette kitabını arattığında gördükleri karşısında adeta sinir krizi geçirdi. İddiaya göre Engin, kitabın yeni baskılarının satışa sunulduğunun tespit ederek bu kitaplardan 3 adet satın aldı. Yaptığı inceleme sonucunda eserler üzerinde farklı eserlere ait bandrollerin yapıştırılmış olduğunu fark etti. Oyun yazarı, şüpheli Mehmet B.'den şikayetçi oldu. Şüpheli Mehmet B.'nin ifadesinde, "Kitabın kaç adet olacağı ve kaç kere basım yapılacağı yazılmamıştı, Matbaa bize o tarihte 400 adet kitap vermişti. Kalan 100 adet bandrolde elimizde durmakta idi. Kitaplar gelince de iş yerinde çalışan arkadaşlar bu kitaplara elimizdeki bandrolleri yapıştırıp internet üzerinden satışa sunduk. Bu bandrol yapıştırma esnasında iş yerinde çalışanlar yanlışlıkla başka kitaplara ait bandrolleri yapıştırmış olabilir" diyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mehmet B.'ye 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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