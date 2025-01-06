İlaç gibi karar | Mahkeme hükmetti: Kanserden ölen hastanın ilaç parası mirasçılarına ödenecek

Amasya'da çay ocağı işleten Derya Cönte, 2021'de rahim ağzı kanserine yakalandı. Hastalığın ikinci evresinde teşhis alan Cönte, 2023 yılında tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cönte, tedavi sürecinde SGK'nın ödeme listesinde bulunmayan 'pembrolizumab' etken maddeli ilacı tedavide kullandı. Ölümünün ardından mirasçıları anne öğretmen H.C ve kardeşi M.C., kutusu 65 bin TL olan ilaca yaptıkları ödemeyi geri alabilmek için avukatları Eliz Atlı aracılığıyla SGK'ya dava açtı. Mahkeme kararında, "Devletin, herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için gerekli teşkilatı kurmakla görevli olduğunu" vurguladı. Cönte'nin kullandığı ilaç bedelinin yasal faiziyle birlikte davacılara miras payları oranında kesinti yapılmadan SGK tarafından karşılanmasını karara bağladı. Anne emekli öğretmen H.C., "2,5 sene hastalığı sürdü. İlaç için gereken parayı hep çevremizin yardımıyla, kendimiz karşıladık. 1 milyon 400 bin TL tuttu toplamda. O süreçte evi satmaya kalktık, arabayı satmaya kalktık. Herkesten borç aldık. Kızım rahmetli oldu. Sonra sağ olsun hiç tanımadığım birisi beni yönlendirdi ve dava açtık. Şimdi mahkeme kararıyla ilacın parasını geri alacağız" ifadelerini kullandı.

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