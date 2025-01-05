Yüzde 99 fiziksel engelli Ecrin Akbal tedavisi için yardım bekliyor!

Düzce'de yaşayan Ecrin Akbal (14), 2 yaşındayken soğuk havale geçirdi. Yüzde 99 fiziksel engelli kaldı. Düzce Valiliği tarafından 2 milyon TL tutarında bir yardım kampanyası başlatıldı.

Maddi gücü olmayan aile, kızlarını yaşatmak istiyor. Öte yandan, aile kızlarının bakımlarıyla ilgilendiği için herhangi bir işte de çalışamıyor.

'NEFES ALSIN'

Baba Yusuf Akbal, "Kızım şu anda makineye bağlı yaşıyor. Tedavilerini yaptırmaya çalışıyoruz. Valilik izinli kampanyamıza destek bekliyoruz. Kızımın gülen yüzü solmasın. Nefes alsın" dedi.

Batuhan ALTINBAŞ