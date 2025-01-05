Türk profesörün İngiltere’de sır ölümü!

Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'da ortadan kayboldu. İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra enerji ile ilgili bir özel firmada çalıştı.

Ekren'in vize başvurusu yapmak için gittiği Londra'da saat 22.30'da ortadan kaybolmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı. Ekren'in çantası ve kıyafetleri Camden Lock Regent's kanalı civarında bulundu. Ekren'i arama çalışmaları sürerken, Cranfield Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Banu Ekren, Prof. Dr. Orhan Ekren'in 15 Aralık'ta kanalda ölü bulunduğunu açıkladı.

TEKRAR OTOPSİ YAPILACAK

Orhan Ekren'in ölüm nedeni, ilk otopside belirlenemedi. Cenazesi, detaylı otopsi için alınan kan ve doku örneklerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Prof. Dr. Ekren'in cenazesi, dün İzmir'e gönderildi.

Ekren'in eşi Banu Ekren detaylı otopsi sonuçlarının yaklaşık 3 ay sonra belli olacağını söyledi. Banu Ekren, eşinin ölümünün araştırılması için soruşturma açıldığını da dile getirdi. Prof. Dr. Ekren için Torbalı Yazıbaşı Merkez Camisi'nde bügün öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Ekren, cenaze töreninin ardından Yazıbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.