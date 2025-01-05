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İstanbul'da dehşet anları: Azra Şengül Şen eski eşi tarafından kafatasından, yüzünden ve sırtından bıçaklandı!

Azra Şengül Şen, eski eşi tarafından 13 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Zarar gören kafatası kemiği, ameliyatla diri kalması için karın bölgesine alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
İstanbul’da dehşet anları: Azra Şengül Şen eski eşi tarafından kafatasından, yüzünden ve sırtından bıçaklandı!

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    İstanbul Aksaray'da yaşayan Azra Şengül Şen, 22 Aralık 2024'te eski eşi Gürsel Gökkaya'nın saldırısına uğradı. Bahçe kapısını açtığı sırada saklandığı yerden çıkan Gökkaya, Şen'e bıçakla saldırarak yüzünden, sırtından ve kafasından 13 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Şen, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    '8 SANTİMETRE HASAR OLUŞTU'
    İlk ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alındı. Azra Şengül Şen'in kafasına saplanan bıçak, kafatası kemiğinde 8 santimetrelik bir hasara neden oldu. İkinci ameliyatında, hasarlı kemik parçası çıkarılarak karın bölgesine yerleştirildi. Doktorlar, kemiğin diri kalması için bu yöntemin uygulandığını ve ilerleyen süreçte tekrar yerine yerleştirileceğini açıkladı. Mahkemeye çıkarılan Gökkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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