Batman’da kaybolan 19 yaşındaki Rojin Göl Makedonya’da bulundu!

İstanbul'dan Batman'a üniversite okumak için gelen 19 yaşındaki Rojin Göl, 17 Aralık'ta kayıplara karıştı. Yurtta kalırken aniden ortadan kaybolan Rojin için ailesi polise kayıp başvurusu yaptı.

Arama çalışmaları sürerken, Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Esra Oran, Rojin Göl'ün İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Makedonya'ya uçtuğu bilgisine ulaştı.

Rojin Göl'ün 18 Aralık günü vize problemi olmayan Makedonya'ya uçtuğu belirlenirken, genç kızın Makedonya'ya neden gittiği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.