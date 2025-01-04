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49 gündür yaşam mücadelesi veren muhabir Semra Demirelli hayatını kaybetti!

Muhabir Semra Demirelli, sevgilisi Vahap Selim Çetin tarafından silahla ensesinden vuruldu. Genç kızın, hayatını kaybettiği duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
49 gündür yaşam mücadelesi veren muhabir Semra Demirelli hayatını kaybetti!

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    Elazığ'da Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli (25), geçtiğimiz 15 Kasım'da erkek arkadaşı Vahap Selim Çetin (26) ile kendi evinde bir araya geldi. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, Çetin kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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