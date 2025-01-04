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15 yaşındaki Rafet Dinç'in yol kenarında cesedi bulunmuştu! Anne ve baba tutuklandı

Rafet Dinç, 3 gün önce yol kenarında ölü halde bulundu. Tabancayla vurulan Dinç’in babası tarafından öldürüldüğü belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
15 yaşındaki Rafet Dinç’in yol kenarında cesedi bulunmuştu! Anne ve baba tutuklandı

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    Adana'da 3 gün önce yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rafet Dinç'in (15), başından tabancayla vurulduğu belirledi.

    Jandarma ekipleri, Rafet Dinç'in uyuşturucu bağımlısı olduğu, olay günü annesi Sevinç ve babası Mehmet ile bu yüzden tartıştığı, babası oğlunu öldürdüğü, daha sonra baba ile annenin, Rafet Dinç'in cesedi otomobile koyup başkası öldürdü süsü vermek için yol kenarına attığı öne sürüldü.

    ÖLDÜRÜP CENAZESİNE KATILDI
    Ekipler, evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirdi. Otomobilde ise çocuğun kanına rastlandı. Gerekli delilleri toplayan jandarma ekipleri, anne, baba ve kız kardeş Eylül Dinç'İ gözaltına aldı.

    Cinayeti işleyen baba Mehmet Dinç, olayı gizlemeye çalışan anne Sevinç Dinç ve kızları Eylül Dinç adliyeye sevk edildi. 1 Ocak'ta Suluca Mahallesi'nde yapılan cenaze törene katıldıkları ortaya çıktı. Baba Mehmet Dinç'in, oğlu Rafet Dinç'i yıkanması sırasında gasilhaneye girdiği, yanında olduğu öğrenildi.
    Ziya RAMOĞLU

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