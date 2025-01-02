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Altın devinin eski CEO'su Burak Yakın ve ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu tutuklandı!

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve Nadir Metal’in sahibi Burak Yakın ile ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu, “Organize suç örgütü” suçlamasıyla tutuklandı.

Deniz Yusufoğlu Deniz Yusufoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Altın devinin eski CEO’su Burak Yakın ve ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu tutuklandı!

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    İstanbul'da "Sarallar" adıyla bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında Nadir Metal Rafineri AŞ. CEO'su Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da olduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak Yönetmek ve Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Tehdit", "Kasten Yaralama" suçlarından hakim karşısına çıktı. Yargıç, Yakın ve Aydoğdu'nun da aralarında olduğu 19 kişiyi tutukladı. Firari olan 22 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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