Altın devinin eski CEO’su Burak Yakın ve ünlü kebapçı Fikret Aydoğdu tutuklandı!

İstanbul'da "Sarallar" adıyla bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında Nadir Metal Rafineri AŞ. CEO'su Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da olduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak Yönetmek ve Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Tehdit", "Kasten Yaralama" suçlarından hakim karşısına çıktı. Yargıç, Yakın ve Aydoğdu'nun da aralarında olduğu 19 kişiyi tutukladı. Firari olan 22 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.