Açık büfeden tavuk yiyen kadın canından oldu!

Denizli'nin Merkezefendi'de 12 Mayıs'ta boşandığı Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İlk otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Özveren'in cenazesinden alınan numuneler, ileri tetkik için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında Ümit Yeşil'in ifadesine başvuruldu. Yeşil, olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söyledi.

'OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE TAVUK YEMİŞ'

Otopsi raporunda, Cennet Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Bunun üzerine kızarmış tavuk satan Sezgin Demir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.