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İçerisinde dizi çekilen Şakir Paşa Köşkü alevlere teslim oldu!

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği Kartal’daki platoda yangın çıktı. İnşa edilen köşk tamamen yandı. Sabotaj iddiasının değerlendirildiği açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
İçerisinde dizi çekilen Şakir Paşa Köşkü alevlere teslim oldu!

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    Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın Kartal'daki Namık Kemal Caddesi'nde bulunan film platosunda büyük bir yangın çıktı. Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı.

    Dizinin resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa köşkü tamamen yandı. O sırada sette çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere devam edeceğiz. Saygılarımızla".

    Şakir Paşa Ailesi'nin torunları geçen hafta "Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor" demişti. Ayrıca ailenin torununun çocuğu da yayının durdurulması için dava açmış ancak talebe takipsizlik kararı çıkmıştı.

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