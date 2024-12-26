Benim adım Canberk! Doktorlar yürüyemez dedi: Azmi onu ayağa kaldırdı

Konya'da Gülistan (40) ve Gökhan Sarkurt (41) çifti 19 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin Canberk (18), Berat Kaan (16) ve Yiğit İbrahim (7) adını verdikleri 3 çocukları dünyaya geldi. Berat Kaan'ın henüz 2 yaşındayken otizmli olduğu öğrenildi. Aile Berat için tüm imkanlarını seferber ederken korkunç bir kaza meydana geldi. Büyük oğulları Canberk trafik kazası geçirdi. Kamyonun çarptığı Canberk, komaya girdi. 8 kez beyin ameliyatı geçirdi. O dönem yatağa mahkum olan Canberk'e yüzde 92 oranında engelli raporu verildi. Doktorlar, Canberk'in bundan sonraki yaşamında yatağa bağımlı bir şekilde yaşayacağını ve bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Sarkurt çifti tüm bu sözlere inat asla pes etmedi. 'ASLA PES ETMEDİM'

Canberk'i sayısız yere götürüp, tedavi ettirdi. Yeniden ayağa kalkan Canberk, ilk adımıyla herkesi sevindirdi. Yürüyemez denilen Canberk bir hayalini daha gerçekleşitirdi. Konya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı ile 1 ay önce antrenmanlara başladı. Lise son sınıf öğrencisi olan Canberk mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Çok şükür ayaktayım. Engellerim bir şeyler yapmama engel olmadı. Basketbolu çok sevdim. Umarım başarılı olurum. (TOLGA YANIK)

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