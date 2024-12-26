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Antalya'da yumruk darbesiyle ölen çiçekçinin ölüm nedeni belli oldu

Kıvanç Şensöz tarafından tek yumrukla öldürülen çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın, kafatası kırılması ve beyin kanamasından yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Antalya’da yumruk darbesiyle ölen çiçekçinin ölüm nedeni belli oldu

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    Antalya'da sosyal medyadan çiçek satışı yapan boksör Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medyasından paylaştı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz diyerek Yıldırcı'ya yumruk attı. Defalarca tekmeledi. Komaya giren Yıldırıcı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şensöz, tutuklandı. Yıldırıcı'nın otopsi raporu çıktı. Kafatası kırılması ve beyin kanamasından yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldırıcı'nın kardeşi Firdevs Yıldırıcı, "Savcılık indirim hükümleri istemiş. Biz ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

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