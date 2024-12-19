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Yürek yakan kaza! Kardeşini korumak isterken hayatını kaybetti

Aydın'da tüyler ürpeten bir kaza meydana geldi. Hasan Küçükoğlu, kaldırımda beraber yürüdüğü ağabeyine “Kendimi yola atacağım” diyerek fırladı. Hüsnü Küçükoğlu da kardeşini geri çekmek istediği esnada ikisine de otomobil çarptı. Ağabey, kurtarılamadı. Kardeşi ise ağır yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Yürek yakan kaza! Kardeşini korumak isterken hayatını kaybetti

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    Tüyler ürperten kaza, önceki gece Aydın Nazilli'deki İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde yaşandı. Yolun kenarında kaldırımda bulunan alkollü iki kardeşten Hasan Küçükoğlu, bir anda yola çıktı. Ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu, onu korumak için hamle yaptı. Bu sırada Hasan Küçükoğlu ve Hüsnü Küçükoğlu'na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 kardeş yola yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüsnü Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hasan Küçükoğlu ise ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Küçükoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ
    Evli olan Hüsnü Küçükoğlu'nun babasının da yıllar önce alkollüyken geçirdiği bir kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

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