Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, TBMM Çocuk Hakları Komisyonu'na sunum yaptı. Dinç, "Bu yıl uyuşturucu bağımlılığından çok kumarla alakalı başvuru aldık. 2020-2024 arasında kumar bağımlılığı başvurusu yüzde 24 iken bu yıl 36'ya çıktı. Teknoloji bağımlılığıyla ilgili başvuru yüzde 5 iken bu yıl yüzde 6,19'a yükseldi. Kumar bağımlıları 15 yaşından itibaren, internet bağımlıları da 12 yaşından itibaren bize gelebiliyor" ifadesini kullandı. Toplumsal farkındalık çağrısı yaptı: Dijital oyunlar, pornografi ve sosyal medyadaki zorbalıklar, depresyon, intihar eğilimi ve okul başarısızlığı gibi sorunlara yol açabiliyor. Dikkatli olunmalı.



NASIL ANLAŞILIR?

Psikolog Prof. Dr. Işıl Göğcegöz, "Çocuğunuz farklı bahanelerle sizden sık sık harçlık itiyorsa, bilgisayar ve cep telefonunda çok uzun süre vakit geçiriyorsa, okula gitmek istemiyor ve akademik başarısı düşmüşse, asabi ve aceleci tavırlar göstermeye başladıysa sanal kumar ağına düşmüş olabilir" diye konuştu.