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K"öl"eksiyon! Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapıyordu: Üniversiteli Eren toprağa verildi

Üniversiteli Eren Peker, harçlığını kazanmak için taksiye çıktı. Ancak trafikte Muzaffer Tekelioğlu tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. 12 suç kaydı olan caninin bıçak koleksiyonu olduğu anlaşıldı. Ayrıca yurt dışına kaçmak için plan yaptığı vurgulandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Köleksiyon! Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapıyordu: Üniversiteli Eren toprağa verildi

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    Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi İbrahim Eren Peker (19), geçen hafta sonu harçlığını çıkarmak için çalıştığı taksiyle yolda seyir halindeyken trafikte Muzaffer Tekelioğlu'yla (27) 'yol verme' tartışması yaşadı. Tekelioğlu, Peker'i 10 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tekelioğlu ile onun kaçmasına yardım ettiği belirtilen sevgilisi Dilek K. (36) ile Muammer B. (34) ve Mikail K. (19) adliyeye çıkarıldı. 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' gibi 12 suç kaydı bulunan katil zanlısının bıçak koleksiyonu olduğu, olayı da bu bıçaklardan biriyle gerçekleştirdiği anlaşıldı.


    Öte yandan Peker'in öldürüldüğü gece, durağındaki taksi şoförleri arasındaki panik anları, iletişim kurdukları programdaki ses kayıtlarına yansıdı. Bu kayıtlarda, "Eren öldü işi gücü bırakın" sözleri dikkat çekti. Eren Peker'in annesine yük olmamak için taksicilik yaptığını belirten mesai arkadaşı Ömer Fırat Arık, "Eren çok iyi bir çocuktu. Annesi ziyaretine geleceğinde özellikle taksiye çıkar ve buna çok sevinirdi" dedi. (Tolga YANIK)

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