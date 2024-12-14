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Yangın yeri! Edirne'de korkunç kaza: 4 kişi yanarak öldü

Edirne'de korkunç bir kaza yaşandı.18 yaşındaki Buse Beril Altan’ın kullandığı otomobil, eğlence dönüşü tek katlı müstakil evin duvarına çarptı. Araç alev aldı. İçerde kalan 4 kişi, yanarak feci şekilde can verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Yangın yeri! Edirne’de korkunç kaza: 4 kişi yanarak öldü

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    Edirne'de Buse Beril Altan'ın (18), kullandığı otomobil, kontrolünü kaybetti. Tek katlı müstakil evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde İlker Bulur (20), Buse Beril Altan, Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu'nun (22), hayatını kaybettiğini belirledi.

    ARAÇ BABASINA AİTMİŞ
    4 kişinin cansız bedeni, hastaneye kaldırıldı. Gençlerin bir mekânda eğlendikten sonra Görkem Eroğlu'nun babası adına kayıtlı otomobille mekândan ayrıldıkları öğrenildi. İlker Bulur'un cep telefonu 112'yi acil arama programı olduğundan otomatik aradığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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