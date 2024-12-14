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En "baba" mutluluk! Anne sosyal medyada uygunsuz görüntüler paylaşmıştı: Baba velayetini aldığı oğluna kavuştu

Bursa’da, velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın (2) adına açtığı sosyal medya kanalında çektiği kendisine ait uygunsuz görüntüleri izlemek isteyenlere 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı satan anne N.K. (23) hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmasının ardından, Bursa 11’inci Aile Mahkemesi'nce çocuğun velayeti tedbiren baba Serdar A.’ya (27) verildi. 6 Aralık’ta oğlunu eski eşinden alan Serdar A., “Bundan sonra yaşamımı oğluma adayacağım” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
En baba mutluluk! Anne sosyal medyada uygunsuz görüntüler paylaşmıştı: Baba velayetini aldığı oğluna kavuştu

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    Bursa'da Serdar A. ile N.K. çifti, şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Oğulları U.L.A.'nın velayeti anneye verildi. Bir süre sonra anne iddiaya göre, sosyal medyada oğlunun adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı. Serdar A., suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı. Mahkeme, U.L.A.'nın velayetinin babasına verilmesine hükmetti. Serdar A., "Oğlumu uğraşlar sonrasında, polis ve pedagog eşliğinde, teslim aldım" dedi.

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