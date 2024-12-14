En "baba" mutluluk! Anne sosyal medyada uygunsuz görüntüler paylaşmıştı: Baba velayetini aldığı oğluna kavuştu

Bursa'da Serdar A. ile N.K. çifti, şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Oğulları U.L.A.'nın velayeti anneye verildi. Bir süre sonra anne iddiaya göre, sosyal medyada oğlunun adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı. Serdar A., suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı. Mahkeme, U.L.A.'nın velayetinin babasına verilmesine hükmetti. Serdar A., "Oğlumu uğraşlar sonrasında, polis ve pedagog eşliğinde, teslim aldım" dedi.

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