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Bursa adliyesinde silahlı dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda müştekinin babası tarafından silahla vurulan 2 sanık hayatını kaybetti. Olayda 2 jandarma personeli de ağır yaralandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Bursa adliyesinde silahlı dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

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    Bursa Nilüfer'de bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonrası Mertcan Akça mekana ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Garson olarak çalışan Tolga Ergün, Yiğit Selçuk ile güvenlik görevlisi olarak çalışan Efendi Doğan yaralandı. Tolga Ergün olaydan sonra felç kalıp bir daha yürüyemedi.

    10 KİŞİ GÖZALTINDA
    Polis, Mert Akça'yı yakaladı ve çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Bir süre sonra görülen ilk yargılama esnasında baba Köksal Akça da tutuklandı. Olayının ikinci duruşması önceki gün Bursa Adliyesi'nde görüldü. Mert Akça ile babası ve her iki tarafın sanık ve müşteki avukatları katıldı. Tolga Ergün'ün sandalyesinin altından bir anda silah çıkaran Kemal Ergün, olayın sanıkları Mert Akça ile Köksal Akça'yı başından vurdu. Olaya müdahale etmek isteyen Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı personeli 2 jandarma devriye görevlisi Nurettin Yaşar (26) ile Uğur Bulut'a (26), ateş açtı. Mert Akça ile babası Köksal, hayatlarını kaybetti. Ağır yaralı Nurettin Yaşar Çekirge ve Uğur Bulut hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Kemal Ergün, silahı ile birlikte emniyet güçlerine teslim oldu. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, yaralanan 2 jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

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