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Cinayet notu! Eski eşini katletmek için yazdığı satırlar tüyler ürpertti

Antalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı boğazını keserek katleden infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu'nun tüyler ürpeten cinayet notları ortaya çıktı. Kocaoğlu'nun notlarında "İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum." yazdığı görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
Cinayet notu! Eski eşini katletmek için yazdığı satırlar tüyler ürpertti

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Afyonkarahisar Dinar'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya'ya giderek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı. Kocaoğlu, Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak konuşmak istedi. Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı. Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Talihsiz Ayten Çağıran, hayatını kaybetti. Katil zanlısı Abdulkadir Kocaoğlu, tutuklandı.

"ISSIZ BİR YERDE KONUŞTURUYORUM"
Olayın ardından Abdülkadir Kocaoğlu'nun cüzdanında eski eşini öldüreceğini yazdığı not bulundu. Notta, "Geceden çıkışta uyumaya gidiyorum. Seydi'ye telefonu bırakıyorum. Seydi ara sıra mesaj atıyor. Motorla gidiyorum. Akşam iş çıkışı bekliyorum. İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken onu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum" ifadeleri yer aldı.

EŞİNİ ALDATMIŞ!
Dava dosyasında yer alan ve sanığın eşini aldattığı iddia edilen kadına yazdığı mektupta ise "Benimle evlenmek için söz verdin. Senin için karımdan boşandım. Malımdan oldum. Dünya kadar paramı yedin, içtin. En son konuşmamızda bana, 'Senin paranı yemek için seninle birlikte oldum" yazdığı dikkat çekti.

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