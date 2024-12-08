Küzen kaza! Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kuzen öldü

Bursa Nilüfer'de Abdullah Emin İşkol'un (24), yönetiminde motosiklet ile aynı yönde ilerleyen A.O.'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Abdullah Emin İşkol ile arkasında bulunan kuzeni Musa İşkol, yola savruldu. Yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Abdullah Emin İşkol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Musa İşkol, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Musa işkol, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtulamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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