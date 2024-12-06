Kalpten mutluluk! İzmir’de 9 yaşındaki çocuk kalp ameliyatı ile hayata döndü

İzmir'de yaşayan Bilal Tufan Arslan, 24 Mayıs'ta halsizlik ve ateş şikayeti yaşadı. Ailesi, çocuklarını Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, Arslan'ın kalbinde 3 yerine 2 aort kapakçığı olduğu ve geçirdiği bir enfeksiyona bağlı olarak da bir kapakçıkta delik oluştuğunu belirledi. Ameliyat kararı verdi. Operasyon öncesi 2 ay boyunca enfeksiyon tedavisi gören Arslan, 4 ay önce ameliyat edildi. Çocuğun kalp kapakçığındaki 9 milimetrelik delik 7 saat süren ameliyatla kapatıldı, yapışık kapakçıklar da ayrıldı. Arslan, sağlığına kavuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN