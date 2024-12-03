Engelliler gününde acı olay: Beton direğe çarpan engelli sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, beton direğe çarpan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü bedensel engelli Mustafa Tutuk hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
DİREĞE ÇARPTI
İddiaya göre, Mustafa Tutuk, 45 AOT 229 plakalı 3 tekerlekli motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde bedensel engelli sürücü Mustafa Tutuk'un öldüğü belirlendi.
İncelemelerin ardından Tutuk'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.