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Engelliler gününde acı olay: Beton direğe çarpan engelli sürücü hayatını kaybetti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde acı bir olay yaşandı. Manisa'da yol kenarındaki beton direğe çarpan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü bedensel engelli Mustafa Tutuk hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 17:22
Engelliler gününde acı olay: Beton direğe çarpan engelli sürücü hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, beton direğe çarpan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü bedensel engelli Mustafa Tutuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

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İddiaya göre, Mustafa Tutuk, 45 AOT 229 plakalı 3 tekerlekli motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Manisa'da aracıyla beton direğe çarpan engelli vatandaş Mustafa Tutuk hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)Manisa'da aracıyla beton direğe çarpan engelli vatandaş Mustafa Tutuk hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde bedensel engelli sürücü Mustafa Tutuk'un öldüğü belirlendi.

Mustafa Tutuk (Fotoğraf: DHA)Mustafa Tutuk (Fotoğraf: DHA)

İncelemelerin ardından Tutuk'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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