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Hayatının filmini yaşadı! Gerçek babası piyanist çıktı

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmen Mert Oykan'ın hayatı, duyanları şaşkına çeviriyor. Annesini küçük yaşta kaybeden, farklı aile bireylerinin himayesinde büyüyen ve sonunda babasının ünlü bir piyanist olduğunu öğrenen Oykan'ın hayatı bir kez daha altüst oldu.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Hayatının filmini yaşadı! Gerçek babası piyanist çıktı

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Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Mert Oykan'ın (41) Türk filmlerine taş çıkartan hayat hikayesi, duyanları şaşkına çevirdi. Henüz 7 yaşındayken annesi, kardeşinin doğumu sırasında ölen Oykan'ı anneannesi Müşerref Yılmaz sahiplendi. Yılmaz'ın 10 ay sonra ölümüyle dayısı Beytullah Oykan'ın himayesine girdi. Ancak, 20 yaşına geldiğinde de dayısını kaybetti. Ardından gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e "Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin" diye sitem etti. Gezer de, "Ben baban değilim, asıl baban Semiha Yankı'nın orkestrasındaki piyanist Ziya Demirense" dedi.

ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

Annesi gibi Türkçe öğretmeni olan Oykan, Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'ne babalık davası için müraacat etti. Demirense'nin babası olduğu belirlendi. 1.5 milyon lira tazminat istedi. Oykan'ın ilginç hayat hikayesi, başvurduğu popüler bir yarışma programının ön eleme jürisi tarafından abartılı olarak değerlendirildi! Oykan'a 'Böyle hikaye Türk filmlerinde olmaz' diyen jüri, başvuruyu kabul etmedi. O da "Bu benim gerçek hayat hikayem" diyerek sitem etti.

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