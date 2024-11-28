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100 milyonluk tazminat davası! Ece Akbulut evliyken aldatıldığını öğrenince Burak Beşer'e dava açtı

Sosyetik beach MOMO’nun sahibi Burak Beşer ile eşi Ece Akbulut anlaşmalı boşandı. Ancak genç kadın evliyken aldatıldığını öğrenince yeniden atağa kalktı. 100 milyon TL’lik tazminat davası açtı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
100 milyonluk tazminat davası! Ece Akbulut evliyken aldatıldığını öğrenince Burak Beşer’e dava açtı

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Milyonlarca TL'nin havada uçuştuğu boşanma davalarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Çeşme'deki The Beach of Momo'nun patronu olan Burak Beşer ile Kurabiye Otel'in sahibi Ece Akbulut, 2020 yılında evlendi. Ancak çift, geçen yıl Beykoz Aile Mahkemesi'ne gidip evliliklerini anlaşmalı bitirdi. Akbulut, eski eşinin evlilikleri sırasında kendisini aldattığını öğrenince yeniden harekete geçti. Anlaşmalı boşanma kararına itiraz etti ve dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımak için dilekçe verdi.

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İstinaf Mahkemesi, Ece Akbulut'u haklı bularak anlaşmalı boşanma kararını iptal etti. Bunun ardından genç kadın, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak çekişmeli boşanma davası açtı ve iddialarını sıra sıra dizdi. Beşer'in P.Ö. adlı kadınla aynı evde yaşadığını, bu kişiyi ailesiyle bile tanıştırdığını iddia etti. Ayrıca Beşer'in Atina'da ve Amerika'da aynı kadınla kaldığını belirtti. İstanbul'a dönerken aynı uçakta bulunduğunu kaydetti. Bu iddiaları destekleyen video ve fotoğraflar da dosyaya girdi. Genç kadın, eski eşinden 50 milyon maddi ve 50 milyon manevi olmak üzere toplam 100 milyon lira tazminat istedi. Ayrıca 400 bin lira da nafaka talep etti.

ŞEYMA'YI İÇERİ ALMAMIŞTI
MOMO Beach 2019'da ilginç bir magazin olayı ile gündeme gelmişti. O dönem Burak Beşer ile nişanlı olan Ece Akbulut, fenomen Şeyma Subaşı'nın içeri girmesine izin vermemişti. Çünkü Akbulut, nişanlısının kendisini Şeyma Subaşı ile aldattığını öğrenmişti. Görevlilere, "Kesinlikle mekana alınmayacak" diyerek talimat vermişti. Subaşı'yı kapıda 20 dakika bekletip göndermişti.

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